Fake news, dati, arte e intelligenza artificiale al festival HER She Loves San Lorenzo 2018

Dall’8 all’11 dicembre 2018 il quartiere di San Lorenzo a Roma si trasforma nel teatro del primo festival di quartiere dedicato all’arte, ai dati e alla cultura dei dati. Il festival dal nome evocativo, HER: She Loves S. Lorenzo Winter 2018 Edition, nasce dal proposito di favorire un’esplorazione collettiva delle potenzialità dei dati che ogni giorno produciamo trasformandoli in un bene comune al servizio di tutti.



“Chi è il mio vicino? Come posso farmi aiutare, come stare insieme e vivere felici nel quartiere?” Quelle informazioni che gocciolano dai nostri smartphone e si fissano in algoritmi di social network possono essere usate per restare umani in un mondo sempre più digitale ma utilizzando tutte le potenzialità della tecnologia. Questa è la convinzione e l’ambizione dei suoi curatori. Partorito dalla riflessione decennale degli organizzatori sul ruolo dei dati digitali nel mondo

contemporaneo, il progetto, promosso dal centro di ricerca HER - Human Ecosystems Relazioni, è curato da Arianna Forte, e vede la direzione artistica e scientifica di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico. “Secondo noi esiste un’alternativa alla società del codice a barre, un’alternativa al mondo dei consumi basata sulla riscoperta del piacere di stare insieme riappropriandosi dei dati e usandoli come strumento di relazione”, ha dichiarato Iaconesi.



L’approccio è quello degli artisti che attraverso i linguaggi dell’arte puntano a rivitalizzare la circolazione di idee e l’espressione delle emozioni per favorire la connessione fra gli attori del territorio, nel quartiere di S. Lorenzo, creando reti e cortocircuiti fra mondi diversi, basati sulla condivisione di un progetto culturale utile alla vita di tutti i giorni. I temi sono hot, caldissimi: le “fake news”, gli umani digitali, il cambiamento climatico e l’intelligenza artificiale che HER racconterà in apertura del festival l’8 Dicembre al MACRO Asilo attraverso un’intervista al filosofo Aldo Masullo. Domenica 9 dicembre si aprirà un “vernissage distribuito” delle opere accolte nel quartiere da esplorare con una “Passeggiata rituale” per arrivare a discutere della disinformazione al tempo dei social network con una Lectio Magistralis immersiva, “To Fake or not to Fake”.



Il giorno dopo, lunedì 10 Dicembre, invece, in collaborazione con il CNR, si terrà la tavola rotonda "Disinformazione e società” e sarà l’occasione per presentare il progetto europeo di ricerca SMART - “Study on The Mechanisms that shape Social Media and their impact on Society" per raccontare disinformazione e fake news, delle loro implicazioni, dei metodi e delle tecnologie usate per combatterle dentro un’infosfera europea capace di contribuire alle libertà e ai diritti dei cittadini.



Martedì 11 Dicembre infine, presso il RUFA Space - Rome University of Fine Arts, l’incontro tra arte e scienza si concentrerà sui cambiamenti climatici in atto con una tavola rotonda a cura di Elena Giulia Rossi e Pier Luigi Capucci, “Alla ricerca dei dati” / “Looking for Data”.



L'iniziativa è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2018 promossa da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE, Esc Atelier, 4Changing spa, AOS - Art is Open Source, Fotonica Festival, HER, RUFA - Rome University of Fine Arts, CNR, Exibart, Quartiere di San Lorenzo