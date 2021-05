Fiabe Altrove, lo spettacolo magico di Fabrizio Pallara trasforma le favole in gioco psichedelico. Al Teatro Torlonia di Roma

Fabrizio Pallara alza il sipario su "FIABE altrove" il progetto per le nuove generazioni - con Valerio Malorni e musiche dal vivo Federico Ferrandina - in scena dal 15 maggio 2021 al Teatro Torlonia: quattro fiabe in voce nel verde della Villa per riscoprire Biancaneve, La bella addormentata nel bosco, Cenerentola, Raperonzolo e sperimentare la pratica di visione contemplativa con ombre e luci sulle vetrate di una nuova versione di Biancaneve altrove nata da una residenza di teatrodelleapparizioni e Malombra.

Si inizia sabato 15 maggio (ore 18) con Biancaneve, per fantasticare tra racconti e personaggi che mutano nella molteplicità delle forme, tra musica e voce, e per immergersi nell’esplorazione della lettura di una fiaba, entrando nelle sue profondità, nell’eco del passato e delle sue storie che riverberano nel presente, in un continuo fluire.

Un’azione creativa che accompagnerà poi il pubblico - bambine, bambini e adulti - in una pratica contemplativa, suonando come in una orchestra note, parole e ombre, per trasformare la visione in un’esperienza parte di un processo di lavoro che, attraversando alcune tappe di ricerca e analisi, si trasformerà in un vero e proprio spettacolo, Biancaneve altrove, in scena sabato 26 e domenica 27 giugno tra luci e ombre sulla vetrata esterna di Torlonia.

Si ritorna in voce e musica con le fiabe de La bella addormentata nel bosco sabato 22 maggio (ore 18), Cenerentola sabato 29 maggio (ore 18) e Raperonzolo sabato 5 giugno (ore 18).

L’estate in fiaba non si ferma, ma prosegue fino all’11 luglio con altre incursioni dal mondo fiabesco puntellato di miti, nuove scritture e drammaturgie: Corri, Dafne! di Tessuto Corporeo e Factory Transadriatica, rivisitazione del mito di Apollo e Dafne tra amore e libertà (12/13 giugno, dagli 8 anni in su).

Poi Operativi! di Eccentrici Dadarò che affronta il tema della guerra con poesia e comicità (19 giugno, dai 6 anni); il viaggio di iniziazione performativo nei boschi e nei parchi di Alberi maestri kids di Pleiadi/Campsirago Residenza (20 giugno, dai 4 anni); Cappuccetto Rosso nel bosco fra narrazione, danza, teatro di figura e musica dal vivo di Zaches Teatro (3/4 luglio, dai 4 anni); le scatole meccaniche interattive fra illusioni, ombre e giochi poetici di Boxes della compagnia UnterWasser (10/11 luglio, dai 3 anni).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 20:00

