«Profondo dolore per la morte del maestro Ezio Bosso. Un onore conferirgli cittadinanza onoraria e averlo sul palco del Teatro dell'Opera per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale. Tutta la città si stringe ai suoi cari e a chi ha amato la sua musica. Lo ricorderemo sempre». Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 13:11

