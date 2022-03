Expo 2030, Gualtieri presenta la candidatura di Roma: «Sarà a Tor Vergata, vogliamo rigenerare tutta la città»

Tra pochi minuti, dal Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presenterà ufficialmente la candidatura della Capitale a Expo 2030. L'evento in diretta su Leggo.

Leggi anche > Roma Expo 2030, il sindaco Gualtieri presenta la candidatura della Capitale in un video in inglese

Insieme a Gualtieri, ci sono il Presidente del Comitato promotore Expo Roma 2030 Giampiero Massolo, dell’architetto Carlo Ratti e di Paolo Glisenti, Commissario per l’Italia a Expo 2020 Dubai. Nel corso dell’evento sono previsti gli interventi dei ministri Luigi Di Maio ed Enrico Giovannini.

Roma Expo 2030, Gualtieri: «Storia, verde, innovazione e inclusione le nostre ragioni»

«Per me è un onore essere qui, mi congratulo con Dubai per l'organizzazione. Il mio primo pensiero ora va all'Ucraina, che sta subendo un attacco inaccettabile. Roma è città di dialogo e di pace, multiculturale e multireligiosa. Questo è un tema che sarà presente in Expo 2030, così come il coinvolgimento di cittadini e territori, la sostenibilità, l'innovazione e l'inclusione, anche cercando di gettare un ponte verso l'Agenda 2050. Vogliamo promuovere una rigenerazione verde e una rigenerazione urbana che aiuti a ridurre le emissioni. Vogliamo promuovere il ruolo delle città come incubatore di innovazione, riducendo anche le disuguaglianze» - ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - «Ci sono quattro ragioni per cui penso che Roma sia il posto più appropriato: la storia, il verde, l'innovazione e l'inclusione. In tremila anni di storia, Roma ha elaborato il proprio passato per costruire il proprio futuro. Le bellezze del passato devono essere fruibili, vogliamo trasformare via dei Fori Imperiali in una zona pedonale e rigenerare le storiche piazze. Roma ha anche la più grande cintura verde d'Europa, con aree agricole o verdi perfettamente incorporate nel layout urbano, molto più di tante altre capitali mondiali. L'efficienza ambientale è uno dei nostri impegni per il futuro, vogliamo piantare alberi, riqualificare il Tevere ed il litorale romano, oltre ad una comunità energetica urbana. Possiamo ridisegnare le relazioni tra persone e territorio. Roma è poi un faro della cultura, della scienza e della ricerca, con 40 università comprese quelle vaticane e con Dipartimenti di ricerca di Atenei mondiali che hanno una sede a Roma. Le influenze da tutto il mondo hanno influito sullo sviluppo della città, vogliamo promuovere la collaborazione con queste istituzioni e con altre città e Paesi. Vogliamo che questa sia l'Expo dei giovani e ci sarà un hub per la ricerca, l'istruzione e la tecnologia, un ambiente favorevole agli investimenti produttivi. Puntiamo poi alla solidarietà e all'inclusione, stiamo investendo sull'assistenza sanitaria e sulla fruibilità dei servizi per il cittadino. Vogliamo che la società civile sia protagonista della nostra Expo, le idee sulla rigenerazione urbana potranno prosperare con l'innovazione, l'inclusione e la solidarietà».

Roma Expo 2030, Gualtieri: «Si terrà nell'area di Tor Vergata»

Il sindaco Gualtieri rivela anche il luogo previsto per l'Expo 2030: «L'Expo si terrà a Tor Vergata, proprio nei pressi del campus universitario. Concepiamo l'Expo come un motore di rigenerazione urbana, che riguardi tutta la città, tenendo conto delle dimensioni ambientali, sociali ed economiche, in un'area ricca di storia e natura. L'area di Tor Vergata sarà un atelier di sviluppo, forniremo servizi e miglioreremo i quartieri, specialmente periferici. Abbiamo scelto un architetto rinomato come Carlo Ratti per un progetto ambizioso e futuristico, faremo ciò che è dovuto con il supporto del Governo per sorprendervi. Il Giubileo 2025 ci permetterà di aggiornare il sistema di accoglienza della città, in contesti sicuri e ospitabili. Miglioreremo la ricettività di Roma come luogo ideale per un evento condiviso, che costruiremo tutti insieme nei prossimi anni. Non vediamo l'ora di vedervi a Roma».

Roma Expo 2030, Giovannini: «Messaggio importante dell'Italia al mondo»

«Mi rammarico di essere solamente collegato da remoto e di non essere con voi in presenza, ma con la situazione drammatica della guerra in Ucraina ho dovuto cancellare la mia partecipazione. Ringrazio Paolo Glisenti, il Padiglione Italia e il sindaco Gualtieri per una candidatura che è un messaggio importante al mondo: Roma e l'Italia vogliono essere al centro del nostro futuro, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu. Controlleremo se saremo capaci di raggiungere i nostri obiettivi, decisi sette anni fa. Da allora, la situazione globale è migliorata ma non sotto tutti gli aspetti, ora subiamo anche le ripercussioni della pandemia e della guerra» - ha spiegato il ministro delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini - «La Terra sta affrontando sfide drammatiche, a cominciare dal cambiamento climatico, ma abbiamo nuove opportunità tecnologiche. L'Italia è stato il primo Paese europeo colpito dalla pandemia, ha pagato un prezzo carissimo ma da allora, insieme all'Ue, abbiamo dimostrato una grande resilienza alla crisi. Abbiamo rilanciato l'economia con una crescita inattesa, abbiamo riacquisito fiducia in noi stessi e il rispetto nel mondo. Siamo stati protagonisti in tutti i campi, anche nello sport. Oggi iniziano a Pechino anche i Giochi paralimpici invernali e spero che gli atleti italiani possano raggiungere grandi risultati».

«La candidatura di Roma arriva in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di un futuro comune come vuole l'Agenda 2030. L'Italia è pronta e sta già investendo, la Regione Lazio si sta preparando per la grande opportunità di Expo 2030. Il Padiglione Italia è stato un grande centro di innovazione, costruito in modo sostenibile, sono molto lieto del riconoscimento delle certificazioni sulla sostenibilità. Il Governo italiano e il Comune di Roma hanno scelto la sostenibilità come motore propulsore del proprio futuro. Nel Pnrr gli investimenti sulla sostenibilità sono massicci, lo dimostra anche il mio Ministero e il 70% dei fondi sono destinati alla lotta al cambiamento climatico. Roma e il Lazio cambieranno il modo di funzionare, a cominciare dal Giubileo 2025, con nuove infrastrutture e trasporti» - ha proseguito Giovannini - «Sono sicuro che con l'attuazione dell'Agenda 2030, seguirà anche l'Agenda 2050, con la prospettiva già delineata dall'Ue che si pone come primo attore per la decarbonizzazione. A Roma avremo l'opportunità di osservare le soluzioni più innovative ed efficienti. Il ruolo dei cittadini e dei territori sarà fondamentale, non possiamo dimenticare lo sviluppo sociale. Roma è un simbolo mondiale della cultura, connettere le persone, l'eredità culturale e le nuove tecnologie ci aiuterà a rendere Expo 2030 un'esperienza unica a livello mondiale. Per questo il Governo è pronto a sostenere quest'idea, che è molto più di un'idea».

Roma Expo 2030, l'annuncio dell'assessora Lucarelli

«Finalmente ci siamo. Con il sindaco Roberto Gualtieri a Dubai nel Padiglione italia realizzato da Carlo Ratti. Siamo qui per presentare la candidatura di #Roma per portare in alto il nome dell'Italia e dimostrare a tutti le capacità e la forza della nostra città. Ci crediamo e vogliamo portare avanti la nostra idea di un #Expo2030Roma davvero innovativo, capace di coinvolgere realtà distanti e senza lasciare nessuno indietro. #cantwaitforexpo2030roma Expo 2030 Roma Italy Expo 2020». Lo scrive Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale, su Facebook.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA