Ex scuderie e casali partono i cantieri

Emiliano Pretto

Il restauro dei casali e degli edifici storici di villa Ada entra nel vivo. Se da un lato, entro pochi mesi, sarà concluso l'intervento per il restauro della chiesetta del Divino Amore, dall'altro sono partiti i lavori sulle ex scuderie reali, destinate a diventare uno spazio polifunzionale.

A brevissimo saranno anche attivati i cantieri sui casali della Finanziera, Tribuna II e quello delle Cavalle Madri. Per capire a che punto sono i lavori ieri alcuni tra questi edifici sono stati visitati dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L'intervento da 14 milioni è infatti a carico del Comune. Prima tappa del sopralluogo è stata la chiesetta del Divino amore, dove gli interventi di recupero erano iniziati in autunno.

«Tra pochi giorni- ha spiegato Gualtieri- sarà concluso il restauro interno e partirà l'intervento esterno, che durerà pochi mesi. La chiesetta, una volta conclusi i lavori, potrà essere usata dal II Municipio per le cerimonie laiche».

Cantieri anche alle scuderie dei Savoia dove, ha ricordato il sindaco «è in corso la messa in sicurezza degli edifici. Il cantiere vero e proprio partirà entro fine anno e si concluderà entro metà 2026. Le ex stalle diventeranno un centro polifunzionale pet i giovani, con spazi co-working, aule e una caffeteria».

Sul lato degli interventi sul verde il sindaco ha ricordato gli oltre 200 alberi piantati nella Villa, tra pini, lecci, querce da sughero e cipressi. Sono stati poi rifatti alcuni vialetti del parco e potrebbe partire nei prossimi mesi anche l'attesissimo intervento, in questo caso a carico della Soprintendenza, sul tempietto di Flora, che diventerà una coffe house.

Attualmente la sua situazione è disastrosa, con lo l'edificio in stato di avanzata fatiscenza e completamente ricoperto di murales.

