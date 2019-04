La ex non lo rivuole, lui la minaccia: «Ti do fuoco, ti stermino la famiglia». Arrestato insieme al papà

Quando un angelo si trasforma in diavolo: prima avrebbe cercato di impietosire la sua ex fidanzata per convincerla a tornare insieme, poi sarebbe passato a pesanti minacce, coinvolgendo anche suo padre. Ma entrambi sono stati arrestati dalla polizia: è successo a Roma, dove un giovane, finita la sua relazione durata circa due anni, non riusciva a rassegnarsi alla decisione della ex, che aveva deciso di chiuderla.In un primo momento il ragazzo ha cercato di convincerla a tornare insieme dicendole «Non posso vivere senza di te» poi, quando ha saputo che la giovane aveva una nuova relazione con un altro uomo, ha iniziato a perseguitarla con vere e proprie minacce: «Ve do foco, cambiate appartamento, ve stermino la famiglia, vi ammazzo tutti».Quando i messaggi hanno iniziato ad arrivare anche sul telefono di un'amica, la ragazza ha chiesto aiuto ai poliziotti del commissariato Esposizione. La vittima ha così raccontato che le minacce erano arrivate anche dal padre del suo ex. Al termine di indagini il gip ha emesso a carico del 27enne e del padre due ordinanze di custodia cautelare in carcere. I due, rintracciati dagli agenti a Laurentino 38 e Don Bosco, sono stati portati nel carcere di Regina Coeli. Dovranno rispondere del reato di stalking.