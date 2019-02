Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Ex Dogana non chiuderà i battenti, almeno per ora: il tribunale di Roma ha infatti deciso di sospendere il provvedimento di rilascio del rinomato spazio della Capitale, che potrà continuare a ospitare eventi e rassegne nel cuore del quartiere San Lorenzo. Una buona notizia per i giovani ed il popolo della notte romano, che all'Ex Dogana ha trovato uno spazio tanto in voga quanto apprezzato.In un comunicato è stata proprio la società che si occupa degli spazi sotto la tangenziale est, la Spazio Temporaneo srl che, in ragione del proprio effettivo ruolo di utilizzatore e gestore degli spazi Ex Dogana (in uno con la società Mondo Mostre Skyrà per la parte adibita a Planetario), ha richiesto al Tribunale Civile di Roma "di veder riconosciuta la propria qualifica di co - conduttore nel contesto di un contratto di locazione con la società Residenziale Immobiliare 2004 spa (proprietaria del bene) sottoscritto il 4 gennaio 2017. Ha altresì contestato la liceità della apposizione di un termine contrattuale piu’ breve della durata legale (sei anni più sei in vece della durata di anni due). In ragione di ciò ha infine chiesto che il Provvedimento di Licenza per Finita Locazione alla data del 4 gennaio 2019 ottenuto da Residenziale Immobiliare nel giudizio promosso unicamente verso Mondo Mostre Skyrà, fosse annullato. Preliminarmente, in ragione delle motivazioni addotte e del pregiudizio che dalla esecuzione potrebbe derivare, Spazio Temporaneo ha fatto istanza a che venisse disposta la immediata sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento di convalida che contempla un ordine di rilascio a partire dalla data del 4 febbraio 2019".E il tribunale ha dato ragione ai gestori dell'Ex Dogana, perché il Giudice incaricato Dott.ssa Maria Flora Febbraio della VI sezione civile del Tribunale di Roma, con provvedimento emesso in data 30 gennaio e reso pubblico nella giornata di ieri 6 febbraio 2019, accogliendo l’istanza di Spazio Temporaneo srl, ha disposto la immediata sospensione della esecutività del provvedimento di rilascio e ha fissato per la discussione della causa la data del 10 giugno 2019.