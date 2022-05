Gassmann contro i bulli, Madame live e una mostra sul raduno rock del 1972

Spettacoli per riflettere, anche sull’arte. Mostre che celebrano la storia della città e dei suoi grandi eventi musicali. E concerti. Spunti e linguaggi artistici si intrecciano nella proposta culturale del fine settimana.

TEATRO. È un amore omosessuale, clandestino, vissuto negli anni Sessanta a Palermo, ad essere narrato in “Le mille bolle blu” di Totò Rizzo, interpretato e diretto da Filippo Luna, stasera in scena al teatro del Lido di Ostia. Vincitore anche del Premio “Pino Caruso”, è tratto dall’omonimo racconto di Rizzo nel libro “Muore lentamente chi evita una passione – Diverse storie diverse”. Dal debutto a Palermo nel 2008, un successo ininterrotto. Saranno ex vittime di bullismo e bulli pentiti a salire sul palco, domani, all’Auditorium della Conciliazione in “Bullo Man”, organizzato dal Centro Nazionale contro il Bullismo - Bulli Stop. Partecipano nomi noti, a partire da Leo Gassmann. È ispirata ai dipinti di Afro Basaldella, la commedia per quattro voci e orchestra “Afro Poièsis”, stasera al teatro Palladium.

ARTE. Molti i nuovi appuntamenti espositivi. La Biblioteca Villino Corsini, a Villa Pamphilj, ospita, fino al 26 giugno, la mostra “C’era un grande prato rock”, sullo storico raduno musicale “Festival Pop Rock a Villa Doria Pamphilj” del 1972, sorta di Woodstock italiana. La tecnologia accompagna “What a Wonderful World”, riallestimento della Collezione Arte al Maxxi fino al 12 marzo, in quindici grandi installazioni, affiancato dal prototipo dell’Ecosistema Relazionale Digitale, co-prodotto con HER: She Loves Data, per mappare emozioni. Attesa per “Robert Doisneau”: circa 130 scatti da domani al 4 settembre al Museo dell’Ara Pacis.

MUSICA. Madame sarà stasera all’Atlantico Live. Il Banco del Mutuo Soccorso festeggerà cinquant’anni de “Il Salvadanaio”, domenica all’Auditorium Parco della Musica. EVENTI. Non mancano eventi per chi ama mangiare e bere bene. Domani e domenica, al Parco di Tor di Quinto, “Città della Pizza”. Stesse date, in più sedi nel Lazio e non solo, per “Cantine aperte”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 06:55

