Evade per andare al pranzo di Natale: arrestato mentre festeggia a tavola

Pensava di farla franca, ma non è andata così perché idella Stazione di Roma Alessandrina in collaborazione con quelli della Compagnia di Frascati ( Roma ) lo hanno individuato ed arrestato. In manette è finito un egiziano di 22 anni, nullafacente e con precedenti penali, in atto già sottoposto agli arresti domiciliari, arrestato con l'accusa di evasione. Il giovane si era allontanato dalla propria abitazione di via dell'Assiolo, senza nessuna autorizzazione, la, per raggiungere alcuni parenti in via dell'Archeologia in zona Tor bella Monaca.I militari sono riusciti ad individuarlo nella serata di ieri, presso l'abitazione di alcuni parenti dove il 22enne aveva. Una volta raggiunto i Carabinieri lo hanno ammanettato e portato in caserma. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria l'arrestato è stato ricondotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.