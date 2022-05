Pomeriggio 5, Eva Henger parla dall'ospedale di Roma: «Ho avuto molta paura, rischiato davvero tanto»

Eva Henger rassicura i suoi fan. Da Villa Parioli, ospedale di Roma in cui è ricoverata, dopo il terribile incidente stradale in Ungheria, arrivano buone notizie. Dopo le molteplici complicazioni e un'operazione d'urgenza per un braccio in setticemia, è rientrata in Italia per continuare le cure e ha voluto rassicurare i suoi fan in collegamento tv con Pomeriggio Cinque.

Leggi anche > Eva Henger come sta? Trasferita in una clinica di Roma: «Subirà diverse operazioni»

«Ho rischiato davvero tanto, perché la mano era completamente nera e ho avuto molta paura» ha esordito la showgirl ungherese nel programma di Barbara D'Urso. Insieme al marito Massimo Caroletti è stata vittima di un incidente stradale lo scorso 29 aprile in Ungheria, che ha portato alla morte dei passeggeri dell'altra auto.

«Ho voluto fortemente venire qui perché conoscevo il Professor Lorenzetti - ha proseguito Eva Henger -, so che è un bravissimo medico e chirurgo. E devo dire che in questo poco tempo ho già fatto tanti accertamenti che purtroppo non hanno fatto in Ungheria».

Riguardo alla fortuna di aver lasciato a casa la figlia Jennifer, non presente in auto nel momento dello schianto, Eva ha dichiarato: «All'inizio mi sentivo in colpa per averla lasciata a casa, ma non portare mia figlia Jennifer con me è stata la prima sensazione di quel giorno e per fortuna non è venuta con noi», ha commentato ricordando le fasi che hanno preceduto lo schianto.



Eva Henger si è dunque soffermata su alcune disattenzioni commesse nella clinica in Ungheria, specificando di aver subito due interventi al braccio che non presentava complicazioni: «Hanno visto che c'era un'infiammazione dove avevano applicato la garza, ma anziché ripulire tutto hanno stretto ancora di più, peggiorando la situazione».

L'ultima parola, poi, è andata al professor Lorenzetti che ha elencato i problemi che hanno riscontrato nelle visite effettuate: «Ha avuto un trauma molto importante, ben più complesso di quanto immaginavamo all'inizio. Ha un versamento nei polmoni e un altro piccolo attorno al cuore. L'unico intervento vero sarà relativo al piede, ma solo quando si sarà stabilizzata».

A Eva Henger serviranno mesi prima di poter tornare alla sua vita normale, ma non smette mai di ripetere quanto lei e suo marito siano stati fortunati...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA