Europei atletica, Nepi (Sport e Salute): «Rivoluzionato il rapporto con il pubblico, eredità straordinaria»

«Questi Europei di atletica ci lasciano una eredità straordinaria. Abbiamo avuto 230mila persone che hanno gravitato al Foro italico e 137 mila che sono entrate allo stadio Olimpico in questi giorni. Un fatturato di 21 milioni di euro che per il 50% derivano da ricavi pubblici. Abbiamo avuto delle critiche per l’assenza di pubblico ma i numeri sono in linea con quanto accade nei vari eventi di atletica». Le parole di Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute e vicepresidente della Fondazione Europei Roma2024, in occasione della conferenza stampa di chiusura.

«Vorrei però sottolineare come nessun spettatore ha lasciato la venue prima della fine di ogni sessione: questo significa amore e rispetto verso l’atletica e soprattutto verso la nostra nazionale. Un cambiamento di pubblico che si è trasformato in un pubblico più competente.

«Non solo, in questo senso, ossia verso il cambiamento del concetto che abbiamo finora avuto dell’atletica, va la scelta di mettere l’evento prima dei Giochi di Parigi trasformandolo in una sorta di trials o quella di aver posto la pista del salto a contatto con gli atleti per una esperienza immersiva. Già dal prossimo anno il Foro ospiterà eventi di atletica in una nuova visione: immagino il salto in alto al Centrale, così come la velocità ai Marmi. Voglio fare, inoltre, i complimenti a tutta la squadra azzurra: uno straordinario risultato ottenuto grazie allo spirito di squadra e alla condivisione».

