Euroma2, grande festa per il decimo anniversario: gli appuntamenti del 23 e 24 giugno

In occasione del suo 10° Anniversario, il visionario Concept Mall dell’Eur, che ha rivoluzionato le abitudini diventando un punto di riferimento e di interazione a Roma sud, organizza una grandeper ringraziare il pubblico della vicinanza dimostrata in questi anni.Nel weekend delEuroma2 invita tutta la città a festeggiare con tante soprese ed iniziative pensate per celebrare i tanti momenti e progetti condivisi con i cittadini e con il territorio.“Festeggiamo insieme a tutti voi 10 anni di successi ed impegno nell'ambito sociale, educativo e culturale. Dieci anni di iniziative che hanno fatto di Euroma2 un polo di riferimento sul territorio per centinaia di eventi, esposizioni e progetti capaci di stimolare idee e ampliare la visione del futuro valorizzando il presente” ha dichiarato Davide Maria Zanchi, Presidente del Consorzio Euroma2.In occasione del decennale, Euroma2 lancia un Concorso che mette in palio 120 gift card da 1.000 euro, 100 euro e 10 euro. Due giorni di instant win che si possono vincere scaricando sul posto la nuova APP e di grandi festeggiamenti con il Free Hugs Party. Decine di ragazzi e ragazze offriranno abbracci gratis a tutti i presenti, aderendo all’iniziativa sociale che da anni è sempre più virale in tutto il mondo. Gli abbracci sono la più grande manifestazione di affetto e partecipazione dell’intera umanità, una condivisione di valori positivi che annulla ogni distanza e discriminazione.Le varie iniziative vedranno sullo fondo una scenografia d’eccezione: l’istallazione “Vola con le tue ali”, una monumentale cascata di 20.000 farfalle di carta bianca, che scendono asimmetricamente da una delle cupole. Un’opera incantevole che incornicia l’iniziativa dei festeggiamenti, ispirata al progetto White Butterfly dell’artista nepalese Milan Rai. Le farfalle bianche in tre anni hanno sorvolato più di trenta paesi nel mondo come simbolo di pace, amore e speranza.Una grande occasione per grandi e piccoli per festeggiare, divertirsi e promuovere una sensibilità diversa fra le persone.