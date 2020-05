Euroma2, oggi la ripartenza in sicurezza: tutte le misure adottate dal centro commerciale per tutelare i clienti

Apertura al gran completo oggi per Euroma2 che accoglie i Clienti con tutta la sua offerta e in sicurezza, grazie alle tante misure adottate.



In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali, i visitatori sono ammessi solo se dotati di mascherina e se, alla rilevazione effettuata all’accesso, presentano una temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi. Contapersone in entrata e semafori verde e rosso contingentano gli ingressi ed evitano affollamenti in galleria. Entrate ed uscite separate ed un sistema di percorsi interni, studiati nel dettaglio, con flussi di circolazione tali da impedire incroci di persone, permettono di effettuare gli acquisti mantenendo la distanza di sicurezza prescritta. Cartellonistica verticale ed orizzontale, semplice e chiara, indica tali percorsi, accompagnando i Clienti nella visita. Accessi ai negozi ed eventuali attese all’esterno sono previste nelle specifiche corsie di ciascun punto di vendita, in modo da garantire ordine e sicurezza.



I servizi igienici, gli ascensori e tutte le zone maggiormente soggette a contatto con le persone, quali corrimano delle scale mobili e delle scale pedonali, maniglie delle porte, sono sanificati con regolarità costante. Viene inoltre assicurato il periodico ricambio d’aria all’interno della galleria.



In corrispondenza degli accessi al centro e nei servizi igienici sono posizionati gel igienizzanti per le mani; agli ingressi ed in galleria numerosi cartelli indicano il corretto comportamento da tenere nel centro per la propria ed altrui sicurezza.



“La visita al centro commerciale, deve essere vissuta con senso di responsabilità e nel rispetto delle prescrizioni di legge, ma deve poter essere un momento piacevole – ha dichiarato il Presidente di Euroma2, Davide Maria Zanchi - Euroma2 ha messo in campo misure di sicurezza affinché i Clienti possano effettuare i propri acquisti serenamente”.



Oggi per Euroma2 non è la riapertura: anche durante il lock down, il centro è rimasto aperto con le attività permesse dalle disposizioni governative, garantendo così i “servizi essenziali”. Euroma2 quindi è sempre stato presente e vicino ai cittadini con un grande sforzo organizzativo ed un impegno serio verso le collettività, confermato anche attraverso la donazione di oltre 1.000 pacchi alimentari alla Protezione Civile ed alla Parrocchia per la distribuzione alle Famiglie del territorio in difficoltà.



Euroma2 è ubicato nel prestigioso quartiere dell’Eur e si caratterizza per l’ambiente accogliente ed elegante ed un’offerta di qualità con oltre 220 attività fra negozi, ristoranti, bar e servizi dei più importanti brand nazionali ed internazionali. Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 15:37

