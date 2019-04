Eureka! Roma 2019, la Scienza è servita: fino al 2 giugno oltre 800 eventi in città

La primavera della scienza è servita. È stata presentata ieri in Campidoglio la seconda stagione di Eureka! Roma 2019, programma di eventi con lo scopo di promuovere e divulgare la cultura scientifica come parte essenziale del patrimonio culturale della città. Con un programma che abbraccia tanto la geologia quanto l’astrofisica, la chimica, la paleontologia, l’ornitologia, la sostenibilità ambientale o l’attualissimo tema dei cambiamenti climatici.



Fino al 2 giugno si susseguiranno, in diverse location cittadine, conferenze, laboratori, spettacoli, esplorazioni naturalistiche, mostre e altre iniziative che puntano al coinvolgimento di un pubblico di tutte le età. Tra i tanti eventi in programma, al Bioparco tre incontri Occhio all’alieno (il primo il 12 giugno) dedicato alla scoperta delle specie aliene invasive. La voce sarà il tema dell’Azienda Speciale Palaexpo, che presenta la mostra Il corpo della voce (fino al 30 giugno). L’Istituto Luce Cinecittà partecipa con RomeVideogameLab.



Parte attiva di Eureka! spetta alle università, a cominciare da La Sapienza. Il primo dei tanti appuntamenti qui è oggi con l’incontro L’inferno della Dancalia andata e ritorno durante il quale verrà presentato un resoconto fotografico realizzato in Etiopia per un dottorato di ricerca in Scienze della Terra. Anche Tor Vergata è protagonista con una giornata, il 17 maggio alla biblioteca Raffaello, dedicata a L’esperimento Atlas: dal bosone di Higgs alla materia oscura. Per il vicesindaco con delega alla Cultura, Luca Bergamo: «L’asse strategico dello sviluppo della città sta nell’essere capitale di cultura e di ricerca scientifica».



Terminata questa stagione , Roma si preparerà poi ad ospitare gli appuntamenti dell’Estate Romana. Secondo i dati del Comune, la prima edizione di Eureka!, l’anno scorso, ha registrato circa 200 mila presenze negli oltre ottocento appuntamenti prevalentemente gratuiti che hanno animato la Capitale.

riproduzione riservata ® © RIPRODUZIONE RISERVATA