Eur Spa: Prestipino, accordo con Ics ok per progetti sportivi

"Sono molto contenta che una societa' che gestisce un patrimonio immobiliare cosi importante come Eur Spa abbia siglato un accordo con il Credito Sportivo per la valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare destinato ad un uso sportivo, sociale e culturale". Lo dichiara la deputata del Pd Patrizia Prestipino, eletta a Roma nel collegio Eur Ardeatino.

"L'idea progettuale che sta alla base e' quella di riqualificare la parte verde dell'area dell'ex velodromo olimpico, creando delle strutture sportive che sono pensate e realizzate per i giovani. L'idea e' quella di realizzare una palestra di arrampicata, un percorso per il parkour, e un parco per lo skateboard, per rilanciare l'Eur come un quartiere inclusivo che coinvolge molti giovani e sono spazi realizzati tutti in sicurezza, all'aperto per svolgere attivita' all'aria aperta anche considerando il periodo di pandemia che stiamo affrontando ma nella prospettiva che questa pandemia finisca. Da ex presidente di questo municipio e assessore allo sport e giovani della Provincia di Roma sono felice che si possa realizzare finalmente la ricucitura di una ferita urbanistica in un'area dal grande valore storico,ma con poche strutture per i giovani. Dopo opere importanti come la nuvola di Fuksas ed altre, la realizzazione di strutture dedicate allo sport era l'anello mancante che ci voleva proprio".

