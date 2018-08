Eur, rapinano collanina d'oro a una ragazzo al parco: arrestati

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Poco prima della mezzanotte, all'interno del parco dell'Eur lungo il Laghetto, una giovane coppia è stata avvicinata, con la scusa della sigaretta, da due uomini che hanno poi aggredito il ragazzo rapinandolo di una catenina d'oro per poi scappare in direzione viale America. Le due giovani vittime sono subito corse al commissariato Esposizione denunciando l'accaduto e fornendo ai poliziotti la descrizione dei 2 rapinatori. Immediatamente gli agenti hanno avviato le ricerche e poco dopo, in viale America - altezza della fermata metropolitana Eur Fermi - hanno individuato e bloccato i 2 stranieri corrispondenti alle descrizioni. R.M. eE.A., rispettivamente di 19 e 18 anni, accompagnati al commissariato e perquisiti, sono stati trovati in possesso della collanina d'oro del ragazzo. Al termine degli atti sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.