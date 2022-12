Eur, finisce con tutta l'auto nella Fontana del Colosseo Quadrato. Sui social si scatena l'ironia

di Redazione web

«Non sei di Roma se non imbocchi in quella fontana con la macchina almeno una volta nella vita», scrive ironico uno degli utenti di Welcome to Favelas, che immortala l'impresa di uno sfortunato automobilista, che è finita con tutta l'auto dentro alla fontana del Colosseo Quadrato nel quartiere Eur di Roma, divenuta ormai famoso perché sono in tanti a caderci. Ed ovviamente tra i commenti è gara di ironia.

«Gli si era surriscaldata e gli serviva l’acqua per il radiatore» scrive un follower, «Sisi sto arrivando, ho appena parcheggiato!» aggiunge un altro, mentre c'è qualcuno che commenta il fatto che cadere in quelle fontane sia una routine che ogni 3/4 mesi colpisce qualcuno. «Non je bastava l’acqua della pioggia» è il commento di un altro utente che fa riferimento alla fitta pioggia di sabato scorso.

Già altri automobilisti sono caduti nella fontana: ad agosto del 2020, nel novembre del 2019, la notte di Capodanno del 2018.

