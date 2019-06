Esserci sempre, la Polizia di Stato incontra il pubblico a Porta di Roma

Domenica 9 Giugno 2019, 16:35

Appuntamento con la Polizia di Stato alla Galleria Commerciale Porta di Roma. Oggi, con l’iniziativa "Esserci Sempre", sarà la Polizia di Stato che regalerà al pubblico attività dimostrative e culturali.Presenti anche mezzi ufficiali come il Pullman Azzurro dove all’interno saranno dedicati a tutti i bambini momenti ludico-didattici. Per l’occasione ai presenti verranno svelati anche i segreti per una corretta analisi della scena del crimine da parte della Polizia di Stato. Nella piazza principale, infatti, verrà riprodotto un salotto di casa dove la Polizia Scientifica opererà e mostrerà al pubblico il proprio lavoro attraverso una simulazione di rilievi.L’intenso programma delle due giornate prevede, inoltre, l’esibizione di cinofili e l’esposizione delle più recenti tecnologie informatiche e delle più innovative vetture destinate alle attività di prevenzione e repressione del crimine.Grande spazio anche allo sport. Per i visitatori, infatti, ci sarà l’occasione unica di incontrare i campioni delle Fiamme Oro e di provare alcune discipline.Di seguito il programma dettagliato dell’evento:Domenica 9 giugnoOre 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 – Ricostruzione della scena del crimine a cura del personale della Polizia ScientificaOre 16.00 – Gruppi Sportivi Fiamme Oro - Sezioni Karate e JudoOre 17.00 - Ricostruzione della scena del crimine a cura del personale della Polizia ScientificaOre 18.00 – Nucleo Cinofili di Nettuno