Espugnato il fortino del narcotraffico: vedette armate vigilavano la piazza di spaccio del Tufello

che difendevano le loro piazze di spaccio nel quartiere del Tufello con armi e metodi mafiosi. Roma. “Untouchables”, intoccabili, così gli investigatori del commissariato Serpentara diretti da Giuseppe Rubino e gli agenti della sezione narcotici della squadra mobile agli ordini di Mariangela Sciancalepore, dal suo vice Generoso Imparato e coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, hanno battezzato l'operazione. Cento gli agenti impiegati nell'operazione anticrimine. Il nome del blitz rende bene la spavalderia ed il delirio di onnipotenza che pervadeva tutti i ventidue componenti dell' organizzazione finiti in manette questa mattina all' alba.Il giro d'affari che il narcotraffico generava era da capogiro. Gli inquirenti hanno quantificato inI promotori ed i gestori dell' organizzazione criminale erano alcuni componenti della famiglia Primavera, vecchie conoscenze delle forze dell' ordine perchè arrestati più volte nella zona di San Basilio dove avevamo il controllo di alcune piazze di spaccioSecondo la responsabile della sezione narcotici della mobile e per il dirigente del commissariato Fidene si tratta di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi da fuoco, organizzata militarmente in modo da reperire cospicui quantitativi di droga destinata allo spaccio con l’aggravante di essere una consorteria criminale armata.Come tutti i gruppi di spacciatori organizzati nei vari quartieri della capitale, anche quelli arrestati oggi occupavano illegalmente interi spazi pubblici del quartiere, prediligendo i cortili e le zone condominiali degli edifici per gli scambi di droga, rendendolo ostaggio di pusher e assuntori di sostanza stupefacente. Le indagini infatti, iniziate nel 2015 dopo alcuni riscontri sono state rafforzate anche dalla collaborazione di alcuni residenti che si sono rivolti alla polizia perchè vessati e minacciati dalla costante presenza di tossici, vedette e spacciatori.Il quadrilatero dello spaccio era compreso tra i caseggiati di via Tonale, via Monte Petrella, via Monte Crocco e via Monte Epomeo. L’impiego delle “vedette”, posizionate nei punti nevralgici del quadrilatero, consentiva loro di scorgere l’improvviso arrivo delle forze dell’ordine e quindi di allertare i pusher di turno, consentendogli di disfarsi dello stupefacente e trovare riparo nella fuga all’interno dei cortili condominiali.Il gruppo effettuava, anche un vero e proprio “pattugliamento dinamico” nelle strade limitrofe con turnazioni anche in orari notturni, garantendo così la continuità dello smercio di droga durante l’intera giornata sino alle ore del mattino inoltrato.Al vertice dell’organizzazione si collocano Christian Primavera, classe 1993, Fabio Guida del 19884 e Andrea Giuliani che controllavano ogni fase dell’attività criminosa, dall'acquisto della droga, alla distribuzione tra i “soci” per il successivo smercio, garantendo costantemente la funzionalità dell’intera organizzazione.costituente secondo la polizia «una pericolosa consorteria criminale operante nel quartiere San Basilio. I predetti, dopo un breve periodo di latitanza, furono arrestati nel 2015 da questa Squadra Mobile per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, nel cui ambito Christian Primavera,risultava indagato in stato di libertà».Nel corso delle indagini sono stati arrestati diversi spacciatori, venivano contestate violazioni amministrative agli assuntori con contestuale ritiro della patente di guida; venivano altresì sequestrati in diverse operazioni 15 kg circa di cocaina cinque pistole, un fucile e numerose munizioni.In manette sono finiti anche: Giorgio Cocciatelli, in qualità di partecipe dell’associazione, pregiudicato per stupefacenti, “cassiere” dell’associazione veniva incaricato di custodire i proventi dello spaccio e mantenere i contatti con i fornitori di cocaina, Stefano Antonini, Tiziano Brunetti e Giancarlo De Sisto pregiudicati per stupefacenti, in qualità di partecipi dell’associazione con il compito di custodire e confezionare lo stupefacente.Riccardo Guida, Roberto Gomini, Emiliano Vitanostra, Luca Antonelli, Mario Peretti, Aurelio Graziani, Mourad Atef Abdel, Giancarlo Giancarlo, in qualità di partecipi dell’associazione erano addetti alla vendita dello stupefacente o alla mansione di sentinelle.Marco Canali ,estraneo all’associazione ma gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti. Agli arresti domiciliari e con il divieto di dimora nel comune di Roma sono finiti Claudia Stagliano, Alessandro Frisina, in qualità di partecipi dell’associazione, addetti alla vendita dello stupefacente o alla mansione di sentinelle, Michele Corropoli, difensore di fiducia dell’organizzazione, gravemente indiziato per aver favorito l’attività illecita del gruppo al fine di assicurarsi la difesa degli arrestati e Christian Lupetti estraneo all’associazione ma gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti«La pericolosità sociale e lo spessore criminale dei predetti indagati - si legge nell' ordinanza del gip - refrattari al rispetto delle leggi e alle conseguenze sanzionatorie legate alle loro condotte, erano apparse sin dall’inizio allarmanti come dimostra il comportamento assunto nel corso di un processo con rito direttissimo scaturito dall’arresto di Roberto Gonini, Emiliano Vitanostra e Riccardo Guida , al termine del quale gli stessi inveivano contro i poliziotti con frasi come “Questa la pagate...Al Tufello da oggi potete entrà solo coi carri armati …Siete tutte guardie infami”»