Esperia Galloni, l'ultimo saluto a Roma alla mamma di Antonio De Falchi: presente anche Sebino Nela

mamma Esperia!». È stato questo saluto, gridato da un tifoso della Roma, a scatenare un lungo e sentito applauso da parte di chi, alle 14 di oggi, era giunto a Torre Maura per l’addio a Esperia Galloni, la mamma di Antonio De Falchi, scomparsa venerdì scorso all’età di 89 anni.



Sono passati ormai 30 anni dalla morte del 18enne tifoso, avvenuta nei pressi dello stadio San Siro, prima di un Milan-Roma. Il giovane e sfortunato tifoso romanista era stato vittima di un agguato da parte di una trentina di milanisti e da allora mamma Esperia aveva portato dentro di sé un dolore insopportabile, ma sempre con una dignità e una compostezza fuori dal comune.

Nonostante l’orario ‘scomodo’ e il giorno lavorativo, diverse centinaia di tifosi della Roma si sono stretti intorno alla famiglia De Falchi per l’ultimo saluto a Esperia. Presente anche l’ex terzino giallorosso Sebino Nela, che già poco dopo la tragedia di Antonio aveva incontrato e rincuorato colei che è stata definita ‘mamma di tutti i romanisti’. Mazzi e corone di fiori, inviati da tutti i principali gruppi della Curva Sud, sono stati deposti accanto alla bara. Davanti alla chiesa di San Giovanni Leonardi, alcuni gruppi del tifo organizzato romanista hanno esposto anche due striscioni:

Dopo il funerale, i tifosi della Roma si sono allontanati in corteo seguendo il feretro di Esperia Galloni, con una sosta molto significativa: quella davanti al parco intitolato proprio ad Antonio De Falchi, lungo viale di Torre Maura, proprio dove venerdì sera era stato affisso uno striscione dedicato alla 'mamma di tutti i romanisti'. La dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, che la tanto bistrattata tifoseria giallorossa non dimentica il dolore di una famiglia e torna a stringersi ancora una volta intorno ai fratelli di Antonio.



Dopo i funerali, Marco De Falchi, il fratello di Antonio, ha scritto un post su Facebook per ringraziare i tifosi della Roma:

Grazie di cuore a tutti voi, il vostro amore per mia madre ha trasformato questa giornata triste, in una festa bellissima. Grazie di esserci sempre vicino

Lunedì 7 Ottobre 2019, 19:23

«Il nomecontiene due parole che descrivono bene questa moglie, mamma, nonna e bisnonna: esperienza e speranza, che deriva dal latino 'spes'» - ha spiegato il sacerdote che ha celebrato le esequie - «Esperia è stata una donna che ha vissuto tante esperienze, a cominciare dal dolore per la perdita dei figli, ma ha sempre avuto forza e determinazione».«Mamma Esperia non morirà, come Antonio vivrà per l'eternità» e «Sarai per sempre esempio di forza e grande dignità: la pace sia con te, mamma Esperia!»