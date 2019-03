"Vita ce n'è" il tour mondiale di Eros Ramazzotti sbarca a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Milano - venerdì scorso - ha regalato diecimila mimose alle spettatrici del suo concerto. Chissà quale sorpresa riserverà alle fan di casa, a Roma, dove è nato, quasi 56 anni fa. Il Vita ce n’è World Tour diarriva al Palazzo dello Sport dell’Eur per quattro date, da domani, poi si replica mercoledì e il 15 e 16 marzo.«Vita ce n’è è un auspicio, un augurio, un’esortazione a godersi la vita che è il bene più prezioso che abbiamo», aveva detto Ramazzotti in occasione del suo ritorno alla dimensione live. Vita ce n’è ha un respiro mondiale, partito da Monaco di Baviera e che prosegue per 81 tappe in 32 Paesi, dall’Europa agli Stati Uniti, passando per il Sud America e la Cina. All’attivo, oltre 450 mila biglietti già venduti: Ramazzotti e la produzione internazionale di Radiorama saranno impegnati fino a dicembre. «È tanto tempo che non facevo così tante date... ma ce la farò», aveva dichiarato con entusiasmo il cantante romano, che aveva continuato: «Devo tenere un regime di vita preciso, quasi da atleta ma sul palco mi sono sempre divertito tantissimo e anche questa volta è così».A Roma porta 35 anni di carriera; in scaletta immancabili i suoi successi più amati: da Stella gemella a Fuoco nel fuoco, passando per Adesso tu e Aurora, che si alternano ai brani estratti dall’ultimo album Vita ce n’è. E anche Per le strade una canzone, il duetto conche si annuncia essere un vero tormentone estivo, e Buonamore, dedicato alla figlia Aurora. Eros si esibisce in assoli di chitarra e brani al pianoforte, quasi a voler competere con i musicisti che lo accompagnano nel tour, otto artisti d’eccezione tra veterani (Luca Scarpa, Giovanni Boscariol, Giorgio Secco, Christian Lavoro, Paolo Costa) e new entry internazionali (Corey Sanchez, Eric Moore, Scott Paddock).Il tema dell’albero della vita, che Eros si è tatuato sul braccio a rappresentare la sua famiglia, torna nella scenografia: un palco spettacolare nella sua semplicità, con una enorme foglia fatta di led al centro e su cui di volta in volta si materializzano immagini e atmosfere per accompagnare la musica e le parole di Ramazzotti.riproduzione riservata ®ilaria.delprete@leggo.itCOME DOVE QUANDO Eros Ramazzotti in Vita ce n’è World Tour, 12 e 13/03 (bigl. disponibili), 15 e 16/03(sold out), ticketOne, palazzo dello Sport. p.le PL Nervi ROMA Eu, info ramazzotti.com (foto Brainstorm Agency)