Eredità Alberto Sordi, voleva i soldi di "Albertone": chiesti 3 anni per il factotum

Si avvia verso la fine la. Un film che potrebbe concludersi con nove condanne per circonvenzione di incapace e truffa ai danni della sorella dell'attore. Il pubblico ministeroha chiesto tre anni e 5 mesi di carcere per, autista di fiducia e factotum alle dipendenze di Aurelia Sordi, scomparsa a 97 anni nel 2014. L'uomo, accusato di aver ideato il raggiro milionario, rischia meno del notaio Gabriele Sciumbata e dell'avvocato Francesca Piccolella, per i quali la Procura ha sollecitato in aula una pena di quattro anni e una multa di 2500 euro.Per l'altro legale, Michele Farina, sono stati chiesti due anni, mentre per i quattro collaboratori che avrebbero partecipato al tentativo di impossessarsi di una fetta della eredità due anni e sei mesi. Non si potrà procedere, invece, per la moglie dell'autista che è deceduta a processo in corso.Sarebbero loro la mente e gli autori materiali della frode che avrebbe portato Artadi a gestire l'intero patrimonio della signorina Aurelia. La donazione di 2,3 milioni fatta al personale di servizio sarebbe stata solo un primo atto di questo progetto e un tentativo del tuttofare di corrompere gli altri domestici. Una perizia del Tribunale retrodata ad almeno il 2012 certifica i segni evidenti della demenza degenerativa della sorella dell'artista e la possibilità che qualcuno potesse approfittarne. Risale a un anno dopo, infatti, la delega che l'anziana ha firmato perIl patrimonio dell'Albertone nazionale, morto il 24 febbraio 2003, ammonta a 40 milioni di euro e ha scatenato una guerra infinita tra parenti e aspiranti truffatori. Sordi, che non si era mai spostato e non aveva figli, aveva lasciato tutto alla sorella Aurelia e, dopo la morte di quest'ultima, alla Fondazione per attori esordienti che aveva contribuito a creare. I suoi piani sarebbero stati ostacolati da un uomo che era al suo servizio da anni. A questo si sono aggiunte le pretese di 37 parenti alla lontana, che hanno rivendicato l'eredità rendendo la storia ancora più ingarbugliata.riproduzione riservata ®