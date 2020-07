«Romani gente de fogna», Enzo Salvi dedica a Beppe Grillo con il suo brano 'Va va va': «So romano e me ne vanto»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un clamoroso errore di comunicazione, ma anche un'offesa agli abitanti di quella città che, quattro anni fa, al ballottaggio avevano dato i due terzi delle preferenze a. Il post di, con la lettera in romanesco che ha fatto indignare tantissimi romani definiti "" (e poco conta se poi è arrivata la correzione in "gente da niente"), continua a generare polemiche ed ora è arrivata anche la replica piccata, sui social, diL'attore e comico romano, infatti, ha 'dedicato' al fondatore del Movimento 5 Stelle un suo brano di sei anni fa, intitolato 'Va va va' (ed il resto del ritornello è anche fin troppo facile da immaginare). Si tratta di una libera reinterpretazione del celebre brano 'Da da da (I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha)' della band tedesca Trio, che in questo caso è diretta a. «Vorrei scriverti tante cose, ma sarò breve. Perché io sò romano e me ne vanto!», ha scrittosulla sua pagina Facebook ufficiale.