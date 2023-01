Santa Marinella, investito mentre torna a casa per festeggiare Capodanno: morto l'imprenditore Enzo Mei

Tragedia alla vigilia di Capodanno a Santa Marinella. L'84enne Enzo Mei, imprenditore molto conosciuto nella cittadina, è morto dopo essere stato investito da un'auto. L'uomo stava attraversando la strada in via Rucellai mentre tornava a casa per i festeggiamenti. Alla guida del veicolo, una Fiat Panda, un ventenne del posto.

Botti di Capodanno, bambino di dieci anni perde una mano

Botti di Capodanno, 80enne colpito da un petardo alla testa in Salento: è grave. Napoli, 16enne ferito da uno sparo

Santa Marinella, investito in centro: morto Enzo Mei

Il violento impatto non ha lasciato scampo ad Enzo Mei, nonostante il tempestivo intervento del 118. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano sarebbe sarebbe stato scaraventato prima sul cofano dell'utilitaria, frantumando il parabrezza, per poi rovinare sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Civitavecchia e di Santa Marinella, che hanno eseguito i primi rilievi e avviato le indagini del caso.

Enzo Mei, ex paracadutista della Folgore, è stato il titolare di un'attività artigianale di lavorazione del cemento molto conosciuta di Santa Severa, ora gestita dal figlio. La sua scomparsa, come ha ricordato in un messaggio di cordoglio il sindaco Tidei, ha suscitato grandissima commozione tra i concittadini, anche per il suo impegno nel mondo dello sport.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Gennaio 2023, 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA