Stasera Roma alza i. Sul palco dell’Auditorium, in scenae la sua storica band, ritrovata dopo 35 anni e già al secondo album, dopo la reunion del 2016.«Un live vero. Niente computer, niente di precotto. Tutto suonato dal vivo: le tastiere, i mellotron, i minimoog. L’elettronica, come per i Kraftwerk, deve essere creativa, non può diventare una scorciatoia. E spesso improvvisiamo: a Vicenza ho attaccato Sweet Jane di Lou Reed senza avvisare nessuno, ma alla fine tutti gli altri mi sono venuti dietro».«Il divertimento, il piacere, la consapevolezza di essere gli unici a fare certe cose».«Il primo a capirlo è stato Monsignor Ravasi, il più grande intellettuale cattolico di oggi. Non c’è di mezzo Ozzy Osbourne, è un messaggio accorato contro i registi occulti che gestiscono dall’alto i destini del mondo e hanno tutto l’interesse ad abbassare il livello di consapevolezza della gente e, di conseguenza, l’asticella della qualità in tutti i campi».«È stato il mio Sanremo da incorniciare. Ne ho fatti tanti, ne ho vinti due, ma il più bello resterà questo. Una persona fantastica, gli è piaciuto il pezzo e si è messo a disposizione. Pensare che oggi se chiami uno arrivato quinto in un talent, ti fa storie».«Sì, ma anche di Midge. L’abbiamo assillato come dei bambini per farci raccontare di Live Aid e del bel rapporto che aveva con Bowie».«Eravamo avvantaggiati dal fatto che non c’era internet. Andavamo a Londra e scoprivamo un altro modo di essere, di stare sul palco, di vestirci, di fare le interviste. Oggi se un indonesiano fa una cosa nuova, lo sanno tutti un minuto dopo. All’epoca, mentre gli Homo Sapiens a Sanremo cantavano Bella da morire, i Sex Pistols suonavano sul Tamigi».«Per ora mi godo questi concerti con i Decibel e ho un impegno molto gratificante al Conservatorio Verdi di Milano, dove mi hanno dato la cattedra di Storia della musica. Mi piace l’idea che il rock passi dall’altra parte, con la Classica. Del resto, Keith Emerson è molto più vicino a Béla Bartók che a Ghali».«È vero, nei nostri concerti ci sono un sacco di over 40 e 50. Ma ci sono anche tanti giovani e alla fine riescono a capirci e ad apprezzarci. Il rock resiste».«Per ora no. Preferisco il mio programma a Radio 24: posso fare qualità e ascolti; in tv, invece, o fai qualità o fai ascolti».riproduzione riservata