«Da Fratelli d'Italia solidarietà all'attore romano Enrico Montesano, al quale è stata profanata la tomba della mamma presso il cimitero Verano . L'episodio, purtroppo, non rappresenta un caso isolato ma fatti di questo tipo avvengono con molta frequenza all'interno del cimitero monumentale della Capitale, ormai abbandonato a se stesso e senza manutenzione

.

Solo pochi mesi fa l'amministrazione grillina aveva addirittura pensato - allargando la pazza idea anche ai cimiteri di Trigoria e Prima Porta - alla follia di realizzare dei concerti. La realtà è che le strutture cimiteriali capitoline sono lasciate all'incuria tra rifiuti e verde fuori controllo, a cui si aggiungono furti di predatori di rame e lumini, atti sacrileghi, marmi divelti e l'immancabile presenza dei rom, ed è paradossale quindi che i 5 Stelle anziché attivarsi per effettuare una degna manutenzione delle tombe e dei viali proponga progetti astratti». È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo di Fdi in Campidoglio.