Lutto per Enrico Michetti, è morta la mamma Elisa. Aveva 86 anni

Grave lutto per Enrico Michetti. E’ morta a 86 anni la mamma Elisa. Il candidato del centrodestra al ruolo di Sindaco di Roma era molto affezionato alla mamma. La donna ha iniziato a non stare bene proprio durante la campagna elettorale comunale ed è anche stata ricoverata nei mesi scorsi. Michetti non ha mai nascosto il suo affetto per lei, e ne parlava spesso nonostante di carattere preferisca mantenere per sé i propri fatti personali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA