Ennio Proietti, l'uomo rimasto ucciso nella rapina al Bar di Cinecittà, nel 2005 tentò una rapina in Villa. LE FOTO ESCLUSIVE DI LEGGO

Mercoledì 6 Novembre 2019, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennio Proietti, l'uomo rimasto ucciso nella tentata rapina in un bar tabacchi di Cinecittà, era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Infatti, nell'ormai lontano 2005, fu protagonista di un clamoroso fatto di cronaca.All'epoca dei fatti Proietti era agli arresti domiciliari per scontare 25 anni di condanna per un sequestro dipersona, cosa che non gli ha impedito di tentare il colpo della vita. Tutto è accaduto in una villa su quattro livelli all'Axa. Proietti, aiutato da un complice, fece irruzione nella villa della famiglia Cauli. I due, però, non avevano fatto i conti con il figlio della coppia, rimasto a casa. Il ragazzo, Federico di 19 anni, è riuscito ad avvertire i carabinieri prima di essere aggredito dai malviventi, che lo legarono e imbavagliarono per poter svaligiare la villa.Fortunatamente per il ragazzo i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Ostia e due della stazione di Acilia riuscirono a fare irruzione nell'abitazione della famiglia Cauli e ad immobilizzare i malviventi dopo una lunga colluttazione, proprio mentre i genitori di Federico rientravano in casa.Ennio proietti fu arrestato con l'accusa di sequestro di persona, rapina aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco.