Ennio Morricone, a Trastevere spunta il murale di Harry Greb FOTO

Lo street artisttributandogli unnel cuore della Capitale. In via delle Fratte diangolo via dei Fienaroli è infatti apparso un ritratto del maestro scomparso nella notte di lunedì all'età di 91 anni, raffigurato con un'aureola d'oro, l'Oscar in mano mentre con l'altra fa il classico gesto di chiedere il silenzio. Dopo Anna Magnani, Alberto Sordi e Rino Gaetano, Greb omaggia un altro grande del cinema e della musica italiana, oltre ad aver ringraziato, sul muro dell'Inmi Lazzaro Spallanzani, tutto il personale medico impegnato nell'emergenza coronavirus ed essersi «schierato» al fianco del movimento Black lives matter.