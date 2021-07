Roma, rider con reddito di cittadinaza: maxi multa contro il lavoro nero

Consegnavano pranzi e cene a domicilio nei quartieri in della Capitale ma lavoravano in nero. Senza coperture assicurative e contributi previdenziali ma ugualmente a bordo di motorini, bici elettriche o monopattini sfrecciavano per le vie del Centro per garantire le consegne puntuali.



Il fenomeno dei fattorini per la ristorazione, i cosiddetti rider, è finito sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori e del Fisco. Un blitz della Guardia di finanza del III nucleo operativo metropolitana è scattato dopo che le Fiamme gialle avevano fermato, in pieno lockdown, una donna che stava andando a consegnare delle pietanze. La rider raccontò e mise a verbale che lavorava alle dipendenze di Roberto Angelini, il chitarrista del programma Propaganda Live in onda su La7, socio di un ristorante giapponese. Il musicista televisivo si difese apostrofando la sua dipendente come non degna di credibilità.



Ma le indagini dei finanzieri hanno scoperto una realtà drammatica. Lavoratori non in regola con l'Inps, sottopagati e senza alcuna garanzia, sfruttati per pochi euro a consegna.



Al termine dell'operazione i militari hanno comminato agli esercenti la maxi-sanzione per un importo complessivo di 800mila euro che verrà ridotta in caso di regolarizzazione dei lavoratori. Nel corso degli accertamenti, i finanzieri del III gruppo hanno scoperto che 5 rider percepivano il reddito di cittadinanza, facendo così scattare la segnalazione all'Inps per l'adozione dei provvedimenti che potrebbero anche portare per questi ultimi a sanzioni di natura penale con l'accusa di omesso versamento dei contributi di legge.

