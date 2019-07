Emergenza rifiuti a Roma, Salvini: «Qualcuno al Campidoglio e alla Regione Lazio ha dormito»

Roma, Enrico Stefàno si dimette da vicepresidente dell'Assemblea Capitolina: «A mente fredda spiegherò i motivi»​

Non siamo interessati alle polemiche ma vogliamo risolvere i problemi e tutelare la salute dei romani

Se nel Lazio, per smaltire i rifiuti della Capitale, ci sono solo tre impianti funzionanti (di cui due a scartamento ridotto) e due discariche quasi sature c’è qualcuno che - in Regione Lazio e in Campidoglio - ha dormito e non si è mosso per tempo

In tutta Europa e in buona parte d’Italia i rifiuti sono una ricchezza e producono calore ed energia. Perché gli amministratori di Roma e della Regione Lazio non hanno seguito questo esempio negli anni passati? In questa situazione gli unici che rischiano di fare affari sono i criminali. Come ministero dell’Interno seguiamo la vicenda con grande attenzione

Giovedì 4 Luglio 2019, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

interviene a gamba tesa sulla questione dell'. «Se la situazione è quella attuale, qualcuno, al Campidoglio come alla Regione Lazio, ha dormito», ha spiegato il ministro dell'Interno.Il titolare del Viminale e leader della Lega, pur senza citazioni esplicite, punta il dito contro. «» - ha dichiarato- «».Confrontando poi la situazione di Roma con quella del resto d'Italia, e non solo,ha poi aggiunto: «».