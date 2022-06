Emergenza rifiuti a Roma, continuano le denunce dei vip. Da Gerini a Gassmann: «Nessuno pulisce?»

I vip continuano a denunciare la situazione rifiuti a Roma. La Capitale si trova ad affrontare sempre con maggiore preoccupazione il problema dei rifiuti che spesso giccioni per giorni e giorni anche nei quartieri più centrali e turistici della città. Molti vip hanno denunciato la questione e continuano a farlo sui social. Ultima dal punto di vista cronologico Claudia Gerini che sul suo profilo Instagram mostra i rifiuti in piazza della Minerva, dietro il Pantheon.

Leggi anche> «Gli italiani comprano i falsi»: 7 su 10 sanno di acquistare merce contraffatta ma se ne fregano

«Come mai nessuno pulisce?», si chiede l'attrice nel filmato pubblicato in cui lascia intravedere bottiglie e lattine lasciate a terra insieme a cartoni di pizza vuoti. La Gerini sottolinea come questo accada non solo in quella zona, ma anche nell'area del Colosseo e Trinità dei Monti, tutti luoghi molto turistici che dovrebbero essere un biglietto da visita della città.

Prima di lei anche Elena Santarelli ha più volte mostrato i cassonetti stracolmi di rifiuti maleodoranti nei pressi della sua abitazione, in un quartiere residenziale della città. A loro si unisce anche la denuncia di Alessandro Gassmann che ha immortalato su Twitter un monopattino abbandonato sui sampietrini, con attorno spazzatura di ogni tipo. Nella didascalia alla foto commenta poi stizzito: «Certo che però porca zozza... Roma, Europa, centro storico».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA