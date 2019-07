Emanuela Orlandi, oggi l'apertura delle due tombe al cimitero teutonico. Vaticano: «Evitiamo fraintendimenti»

nell'ambito delle incombenze istruttorie del caso di Emanuela

, riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti.

on è possibile prevedere, al momento, i tempi di durata per concludere tali operazioni, che vedono impiegate una quindicina di persone».Le operazioni riguardano la «Tomba dell'Angelo» dellae la tomba attigua della Principessa. Sebbene la tomba indicata dal legale della Famiglia Orlandi sia, infatti, quella con l'Angelo che tiene tra le mani un libro aperto con la scritta«il Promotore di Giustizia, trattandosi di due tombe vicine ed entrambe con una edicola similare, al fine di evitare possibili fraintendimenti su quale potesse essere la tomba indicata, ha disposto l'apertura di entrambe», spiega il portavoce vaticano Alessandro Gisotti.«Per ragioni processuali ed in ossequio al segreto istruttorio, non verrà resa nota l'identità dei familiari delle due principesse sepolte; ovviamente si tratta di discendenti che sono stati informati delle operazioni e che, per amore della verità, hanno garantito la loro completa disponibilità e collaborazione con la Santa Sede ed in particolare con l'Ufficio del Promotore di Giustizia», conclude Gisotti.