Accertamenti sono in corso sul ritrovamento di alcune ossa in area extraterritoriale vaticana avvenuto nella serata di oggi, martedì. Si sta cercando di verificare se i resti rinvenuti si ricolleghino al caso di Emanuela Orlandi. La Procura di Roma indaga per omicidio. Il ritrovamento è avvenuto in un locale annesso alla sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede. Le ossa sarebbero state ritrovate nel pomeriggio di lunedì.

Emanuela Orlandi scompare a Roma il 22 giugno 1983: un caso irrisolto

Durante «alcuni lavori di ristrutturazione di un locale annesso alla Nunziatura apostolica in Italia, in via Po 27 a Roma sono stati rinvenuti alcuni frammenti ossei umani» spiega il comunicato della Santa Sede. Il Corpo della Gendarmeria, spiega la nota, è «prontamente intervenuto sul posto informando i Superiori della Santa Sede che hanno immediatamente informato le autorità italiane per le opportune indagini e la necessaria collaborazione nella vicenda». Allo stato attuale, spiega il Vaticano, il procuratore capo di Roma, dottor Giuseppe Pignatone, ha delegato la polizia scientifica e la squadra mobile della questura di Roma al fine di «stabilirne l'età, il sesso e la datazione della morte». La sede della Nunziatura apostolica è villa Georgina, nel quartiere Pinciano di Roma.

Da allora sono passati 35 anni di indagini, illazioni, depistaggi che hanno portato a una altalena di speranze e delusioni ma senza mai una spiegazione plausibile di cosa sia avvenuto.. In passato si sarebbero verificati altri episodi analoghi. Si stanno eseguendo comparazioni, concentrate in particolare sul cranio e sui denti. Le indagini vaticane si svolgono in collaborazione con la magistratura italiana. L'autorità giudiziaria italiana ha disposto accertamenti tecnici per cercare di individuare a chi appartengano questi resti. Il lavoro degli inquirenti punta in particolare a verificare se le ossa possano essere compatibili con il Dna di Emanuela Orlandi ma anche di Mirella Gregori, le due minorenni scomparse a Roma nel 1983.