«Elly Schlein, la tua faccia è già un macabro destino»: scritte choc a Viterbo, anche una svastica

di Redazione Web

Una scritta choc, accompagnata da una svastica. Non bastassero gli insulti sui social, spuntano anche sui muri per Elly Schlein, neosegretaria del Partito democratico: a Viterbo su un muro in via delle Fortezze è apparsa la scritta «Schlein la tua faccia è già un macabro destino», accompagnata da una svastica. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire agli autori.

Solidarietà per la Schlein

Subito un coro di solidarietà si è levato verso la Schlein. «Esprimo la mia solidarietà alla Segretaria del Partito Democratico per le scritte antisemite apparse su un muro di Viterbo insieme a una svastica. Minacce inaccettabili a cui bisogna reagire con fermezza. Non lasciamoci intimidire dall'odio e dalla violenza», scrive in un tweet Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma. «La scritta apparsa a Viterbo contro Elly Schlein è indegna ed offende tutti i cittadini della nostra Regione. Voglio esprimere la più sentita solidarietà alla segretaria del Partito Democratico, vittima di un attacco inaccettabile», le parole di Francesco Rocca, presidente della regione Lazio.





Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 15:34

