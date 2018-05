Elite Model Look Italia alla ricerca delle top model del futuro

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha iniziato da qui, comeancora sulla cresta dell'onda, lanciate da Elite Model. Una opportunità professionale ed una avventura personale che può ripetersi per tutte le ragazze ed i ragazzi che giovedì 10 maggio, dalle 13.30 alle 18 riusciranno a partecipare all’edizione 2018 dialla(Roma), terzo dei 5 appuntamenti organizzati in altrettanti centri commerciali del Gruppo Klépierre.Il casting è gratuito e aperto a ragazzi e ragazze in possesso dellal cittadinanza italiana, di età compresa tra i 14 e i 22 anni, di altezza minima 172 cm per le ragazze e minimo 183 cm.Si partecipa compilando la domanda di iscrizione e allegando(primo piano, mezzo busto e figura intera) suoppure presentandosi direttamente giovedì 10 maggio, dalle 12 alle 16 alla Galleria Commerciale Porta di Roma.Grazie al concorso Elite Model Look si sono affermati alcuni dei più interessanti volti femminili e maschili del momento come(EML Italia 2012), Greta Varlese (EML Italia 2014), Matilde Rastelli (EML Italia 2015), Serge Rigvava (EMLAustria 2014) e Davidson Obennebo (EML Nigeria 2016).I casting ELM hanno preso il via il 18 aprile da Caserta, proseguendo a Savignano sul Rubicone. Prossimi appuntamenti: mercoledì 23 maggio - Centro Commerciale Nave de Vero -(VE) e martedì 17 luglio Centro Commerciale Milanofiori -(MI).Nel corso dei, i model manager di Elite selezioneranno i semi-finalisti che saranno convocati al casting nazionale del 18 luglio a, che si terrà presso il Verti Music Place di Radio Italia, Radio Ufficiale EML Italia 2018. Al termine della giornata verranno selezionati i due vincitori assoluti: una ragazza e un ragazzo che rappresenteranno a fine anno l’Italia alla 35esima Elite Model Look World Final.Per maggiori informazioni il sito di ELITE MODEL LOOK ITALIA èFacebook: @elitemodellook.it - Instagram: @EML_Italia - Hashtags: #EMLItalia #EMLItalia2018