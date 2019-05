Dalle 10 alle 16:30 di giovedì 30 maggio si accenderanno i riflettori dell’edizione 2019 di Elite Model Look Italia al punto vendita Rinascente in via del Tritone, dove i model manager di Elite Model World (di cui fanno parte le agenzie internazionali di model management Elite e Women) incontreranno i candidati per la selezione di modelle e modelli in occasione di un casting tour nazionale ospitato nei department store Rinascente in quattro città Italiane. Alla fine del contest nazionale una ragazza e un ragazzo rappresenteranno a fine anno l’Italia alla 36esima Elite Model Look World Final con la possibilità di vincere un contratto di tre anni con il gruppo Elite Model World.

I requisiti per partecipare nella categoria modelle e modelli Cittadinanza italiana Età compresa tra i 14 e i 26 anni Per le ragazze: essere alte minimo 172 cm Per i ragazzi: essere alti minimo 183 cm

Come iscriversi ai casting? Visitare il sIto www.elitemodellok.com e nella sezione APPLY compilare la domanda di iscrizione inserendo i dati richiesti e allegando 3 fotografie (primo piano, mezzo busto e figura intera) oppure presentarsi direttamente giovedì 30 maggio - dalle 10:30 alle 16:30 - al punto vendita Rinascente di via del Tritone.



Il panorama del model management sta evolvendo e, a partire da quest’anno Elite Model Look si presenta con un nuovo format che affiancherà alla ricerca dei nuovi volti della moda quella di emergenti e talentuosi digital influencer, ragazzi e ragazze dal grande potenziale creativo e comunicativo. Una novità resa possibile dalla creazione di EML Superstar App, l’applicazione ufficiale di EML - disponibile a maggio su IOS e Android - attraverso la quale i candidati potranno iscriversi per la categoria modelli, influencer… o entrambi.



I candidati per la categoria digital influencer riceveranno attaverso EML Superstar App degli inviti a partecipare a digital challenge su Instagram e saranno valutati sulla base delle loro performance dal team di Influencer agents di Elite Model World. Alla fine del concorso nazionale sarà selezionato un vincitore o una vincitrice che parteciperà alla Elite Model Look World Final nella veste di EML National Ambassador con la possibilità di vincere un contratto di due anni con Elite Model World Group.



I requisiti per partecipare nella categoria digital influencer

Cittadinanza italiana

Età compresa tra i 14 e i 26 anni

