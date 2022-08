Elisa e Maria, 12 e 13 anni, scomparse a Civitavecchia. Gli appelli delle famiglie: «Aiutateci a trovarle»

Elisa Comparone e Maria Radu, di 12 e 13 anni, sono scomparse da Civitavecchia. Le due ragazze si sarebbero allontanate insieme da casa per spostarsi fuori città. I loro telefoni sono stati individuati a Roma ma delle giovani ancora non si hanno notizie. Le famiglie delle due adolescenti hanno lanciato l'allarme e hanno chiesto aiuto a tutto il web, dove hanno condiviso le foro di Elisa e Maria.

I parenti si sono insospettiti della loro assenza non trovandole in casa e accorgendosi che non rientravano. Immediatamente hanno sporto denuncia e si sono attivate le indagini che hanno fatto in modo di geolocalizzarle a Roma, dove sarebbero arrivate, probabilmente prendendo un treno.

Famigliari e amici delle due ragazze nelle scorse ore hanno pubblicato appelli sui social network, per chiedere a chi le abbia viste di chiamare la polizia. I post sono stati condivisi centinaia di volte, ma delle ragazze non si ha ancora nessuna notizia. L'ipotesi per ora è di un allontanamento volontario, secondo gli inquirenti le giovani potrebbero essersi fermate da qualche amica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 12:21

