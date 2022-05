Elisa, 15 anni, scomparsa a Roma: ritrovata dopo 24 ore

Lieto fine per Elisa, la studentessa 15enne del liceo Dante Alighieri di Roma, scomparsa da oltre 24 ore. L'adolescente, che ieri non era entrata a scuola, in zona Prati, e aveva raggiunto la stazione di Anagnina, è stata trovata sana e salva.

Elisa M., infatti, si trovava a Bellegra, in provincia di Roma. A rintracciarla sono stati carabinieri e polizia, che ieri dopo la denuncia dei genitori si erano immediatamente attivati per le ricerche. Ora il papà e la mamma si stanno recando proprio a Bellegra per raggiungere la figlia.

Elisa, oltre 24 ore di angoscia per la famiglia

«Ci aveva mandato un messaggio dicendo che avrebbe fatto tardi perché si sarebbe trattenuta a scuola, la mamma ha provato a chiamarla, ma Elisa ha risposto con messaggi dicendo che stava ancora a lezione», aveva spiegato il papà, Massimiliano. Il telefono di Elisa, ieri mattina poco dopo le 10, è risultato agganciato ad una cella telefonica in zona Tuscolana-Anagnina, molto distante dalla scuola della ragazza. Da quel momento, il telefono è risultato poi irraggiungibile, poi le riprese di alcune telecamere avevano consentito di ricostruire il suo percorso: l'adolescente aveva preso la metro da Valle Aurelia fino al capolinea di Anagnina, per poi recarsi al capolinea dei bus che collegano Roma con i Castelli Romani.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 14:52

