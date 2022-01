Roma, domenica le elezioni suppletive per il seggio di Gualtieri: i tre candidati in corsa

Roma Centro sceglie domenica prossima il “suo” grande elettore per il nuovo Presidente della Repubblica. In sostanza bisogna decidere chi sarà il deputato che dovrà prendere il posto di Roberto Gualtieri, che ha lasciato il seggio da quando è stato eletto sindaco. Gli elettori che da Monti a Prati, passando per Testaccio, Flaminio e Della Vittoria, saranno chiamati alle urne troveranno sulla scheda i nomi di Cecilia D’Elia del Pd, Valerio Casini di Italia Viva e per il centrodestra Simonetta Matone.

NOTA: Nel pezzo di oggi pubblicato sul cartaceo di Leggo abbiamo erroneamente scritto che la candidata di Italia Viva fosse Elena Bonetti e abbiamo titolato di «scontro tra donne». Il candidato di IV non sarà invece Elena Bonetti ma Valerio Casini. Ci scusiamo con gli interessati per l'errore.

