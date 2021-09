Elezioni sindaco di Roma, sondaggio Il Messaggero-Swg: è sempre più sfida a due. Michetti contro Gualtieri

La gara del primo turno finirà con Michetti in testa e Gualtieri poco sotto, e con i due pronti a sfidarsi al ballottaggio. Calenda si piazza terzo e la Raggi quarta. Questa la fotografia scattata da Swg per il Messaggero, a due settimane dal voto per il Campidoglio. È il sondaggio più fresco e più approfondito sulle elezioni a Roma e descrive, in vista del secondo turno, una situazione di bipolarismo centrodestra-centrosinistra con Michetti e Gualtieri che si combattono su percentuali tra loro vicine. Il report quota Michetti primo classificato in una forchetta che va dal 29 al 33 per cento. Lo incalza Gualtieri con il 26-30 per cento. Seguono Calenda (18-22 per cento), Raggi (15-19 per cento) e gli altri (3-5 per cento). Poi però al ballottaggio, secondo questi rilevamenti, prevarrebbe il candidato del centrosinistra per 58 a 42, forte dell'arrivo di una quota dei voti andati ai calendisti e ai grillini in prima battuta.

Comunali Roma, nei ballottaggi il candidato Pd batte tutti tranne Calenda

Comunali Roma, rifiuti, trasporti e degrado urbano: ecco le emergenze per i romani

Sondaggio Il Messaggero-SWG



Il centrodestra si sarebbe aspettato - ma questo è un sondaggio, poi bisognerà contare i voti reali - uno stacco maggiore alla fine del primo turno tra Michetti e Gualtieri, calcolando la forza dei partiti del centrodestra a Roma. E invece Michetti prende meno voti rispetto a quelli delle liste a lui collegate (queste al 34,5, lui come candidato sindaco non più del 33).

SCARICA IL SONDAGGIO



La partita naturalmente è aperta. E intanto va registrato che, rispetto a un altro sondaggio Swg, di una settimana fa, Michetti e Calenda stavano un punto sopra rispetto ai dati di questa nuova fotografia, mentre Gualtieri stava un punto sotto e quindi avrebbe guadagnato un punto in una settimana. Questo per dire che variazioni, da qui al 3 e 4 ottobre, ce ne saranno. E potrebbero riguardare anche gli indecisi.



Nel sondaggio per il Messaggero, la quota di chi ancora non ha scelto chi votare è del 44 per cento. Che è abbastanza alta. Ma secondo gli esperti di flussi elettorali, quando gli indecisi sono sotto alla soglia del 50 per cento non incidono sul risultato. Perché molti di loro non andranno a votare, e al massimo il 5 per cento lo farà. Quindi non bisogna attendersi grandi ribaltoni rispetto alle ultime previsioni? Questo si vedrà.



NOTA METODOLOGICA

Il sondaggio è stato realizzato da SWG S.p.a. per conto de Il Messaggero S.p.A. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.500 soggetti maggiorenni residenti nel comune di Roma (5382 non rispondenti) tra il 9 e il 15 settembre 2021. Il campione è stratificato per municipio e prevede quote per età e sesso. Il margine d'errore statistico dei dati riportati è del 2,5% a un intervallo di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA