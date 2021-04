Elezioni sindaco di Roma, Italia Viva si sfila dal tavolo del centrosinistra: «No alle Primarie, appoggiamo Calenda»

E' rottura nel centrosinistra per quanto riguarda le elezioni amministrative di Roma. Infatti, Italia viva si sfila dal tavolo di coalizione previsto per stasera per discutere delle primarie per l'individuazione del candidato sindaco. Marco Cappa, coordinatore di Italia viva Roma, interpellato al riguardo spiega: «Carlo Calenda rappresenta per noi una figura autorevole, riteniamo che non ci sia tempo da perdere e che si debba subito lavorare alla campagna elettorale con lui. Pensiamo che sia la figura migliore per il rilancio della Capitale».

Rispetto alle primarie che il Pd di Roma e del Lazio proporranno per il 20 giugno prossimo - nel corso dell'incontro in streaming programmato per le 21 di stasera - per Cappa «si tratta solo di avallare una scelta che il Pd ha già fatto e quindi siccome noi sosteniamo Calenda non parteciperemo al tavolo».

Martedì 20 Aprile 2021

