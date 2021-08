Elezioni Roma, scritta offensiva sul manifesto di Davide Bordoni della Lega

Prosegue la campagna elettorale a Roma e si fa sempre più agguerrita. È comparsa una scritta offensiva, accanto al simbolo della falce e del martello, sul manifesto di Davide Bordoni, consigliere comunale della Lega, che sostiene il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti. In basso, sempre sul manifesto, il simbolo della Lega è stato cancellato da uno spray rosso.

Il cartellone elettorale si trova nel quartiere di San Lorenzo. Un avviso che la campagna è già arrivata in una fase "calda", che, però, non deve assolutamente superare i confini della lecita competizione elettorale che si svolgerà il 3 e il 4 ottobre. Lo sfregio, però, del cartellone elettorale di Davide Bordoni non è un segnale incoraggiante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 14:16

