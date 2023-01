Elezioni regionali, Donatella Bianchi si candida per M5S e Polo progressista: «Ora ascolterò i cittadini»

La giornalista Donatella Bianchi ha confermato la sua candidatura a presidente della Regione Lazio. «Con immenso orgoglio, ho ufficializzato la mia candidatura a presidente della Regione Lazio per le prossime elezioni. Ringrazio il Movimento 5 Stelle e il Polo progressista di sinistra ed ecologista - due forze che fanno della sinergia con l'associazionismo e i movimenti civici un tratto distintivo e qualificante della propria azione politica - per aver deciso di sostenere la mia candidatura». Lo afferma Donatella Bianchi, candidata per il M5S e il polo progressista. «In queste settimane - spiega - girerò il territorio laziale, ascolterò in prima persona le voci di cittadini, famiglie, imprese e lavoratori. Saranno momenti di confronto per raccogliere le urgenze presentate dal territorio e poter quindi lavorare seguendo un'unica direzione: il loro esclusivo interesse».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 08:23

