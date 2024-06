Elezioni: colto da malore muore davanti seggio a Ostia, inutili i soccorsi

di Redazione web

Elezioni, dramma a Ostia. Personale del X Gruppo Mare della Polizia Locale è intervenuto alle 16.30 circa in via dei Promontori, dove un uomo ha accusato un malore mentre si trovava sul marciapiede, in prossimità del seggio elettorale del Liceo Enriques.

L'uomo, di 63 anni di età, è deceduto sul posto nonostante l'intervento dei sanitari, che hanno tentato invano di rianimarlo. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e gestito la viabilità nella zona. Sul posto anche personale dei carabinieri.

