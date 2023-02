Elezioni Lazio, exit poll: Rocca tra 50.5% e 54.5%, D'Amato tra il 30% e il 34%. Affluenza in calo: 41,55%

Regionali Lazio, urne chiuse. Stop alle votazioni nei seggi che sono stati aperti ieri, dalle ore 7 alle 23, e oggi dalle ore 7 alle 15.

In base all'Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per il Lazio Francesco Rocca, candidato del centrodestra, raggiunge una forchetta tra il 50,5% e il 54,5% seguito da Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra, il quale si piazza invece con una forchetta tra il 30% e il 34%; terza la candidata M5S Donatella Bianchi la quale raggiunge una forchetta tra il 10,5% e il 14,5%.

Stando alle prime rilevazioni di Sky, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, sta tra il 48 e il 52 per cento. Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra, tra il 29 e il 33 per cento. Donatella Bianchi, candidata M5s e Polo progressivo, si attesta tra il 14 e 18 per cento.

L'affluenza

Quando sono noti i dati relativi a al 50% (974) dei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio, l'affluenza alle ore 15 è all'41,8% (era stata del 73,35% alle precedenti omologhe quando però si votò in un solo giorno). Lo rende noto il sito del Viminale. In Lombardia (818 comuni su 1.504) l'affluenza è del 41,55% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 73,92%). Nel Lazio (156 comuni su 378) è del 43,57% (69,98%).

