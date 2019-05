A Roma Pd primo partito con il 30,3%: seguono Lega e M5S

A Roma svetta in testa per ora il Pd con il 30,3% dei voti (524 sezioni scrutinate su 2600). Seguono la Lega 26,06, il M5s 18,25, Fdi 8,40, Forza Italia, 5,18, + Europa 3,74, Sinistra 3,05 e Verdi 2,19.



A Roma ha votato il 48,9% degli aventi diritto, una percentuale complessivamente inferiore a quella delle ultime europee del 2014 quando aveva votato il 51,9%. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito del Comune a 2.597 sezioni pervenute su 2.600.



Oggi nei municipi centrali della Capitale si sono registrate le percentuali maggiori di voto: nel II - quello dei Parioli, San Lorenzo - il 57%; nel I - del centro storico - il 52,4%. Trend differente in alcune periferie. Nel municipio VI - quello di Tor Bella Monaca e Torre Maura - ha votato 'solò il 42,4% degli aventi diritto; mentre nell'XI - il Portuense - il 45,7%. Lunedì 27 Maggio 2019, 00:48

