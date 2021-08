Roma, elezioni comunali: Gianni Battistoni in campo per sostenere Gualtieri

Gianni Battistoni, ottantadue anni, patron di una delle più note boutique della Capitale il cui brand è conosciuto in tutto il mondo, si candida nella lista civica per Roberto Gualtieri, il candidato del centro sinistra a Sindaco di Roma.

Storico presidente della commercianti di via Condotti, dove è ubicata la sua boutique, Battistoni e il suo brand sono da sempre tra le mete prefertite di artisti, attori, cantanti stranieri. La fama della sua boutique è tale da essere entrata anche a "Hollywood"; infatti nel film "Il talento di Mr Ripley" Jude Law si volta verso Matt Damon e gli dice «Quando saremo a Roma ti comprerò una giacca in un posto fantastico: da Battistoni». Il film è del 1999, e lo girò Anthony Minghella, ma Patricia Highsmith scrisse Il talento di mr Ripley nel '55. Per il suo negozio sono passati artisti, attori, politici: da Kirk Douglas e Lauren Bacall a Richard Gere fino al presidente Bill Clinton, senza dimenticare un mito come Humphrey Bogart, che era solito "nascondersi" nella nota boutique per bersi un whisky.

Battistoni è stato anche due volte presidente del circolo Canottieri Roma, di cui è socio da 55 anni. Oggi ha dato la sua disponibilità a Alessandro Onorato, che coordina la lista Civica per Roberto Gualtieri, di essere della partita nelle prossime elezioni comunali di Roma.

