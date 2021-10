Elezioni Sindaco di Roma 2021: il risultato dello spoglio in diretta delle comunali. Raggi, Calenda, Gualtieri e Michetti: il giorno della verità

Elezioni comunali Roma2021, la diretta dei risultati dello spoglio. La Capitale sceglie il suo sindaco dopo una campagna elettorale assolutamente particolare, addirittura "interrotta" dalla pausa estiva di agosto. Virginia Raggi, sindaco uscente sostenuta dal M5S, è stata sfidata da Carlo Calenda sostenuto da un'unica lista civica, da Roberto Gualtieri, candidato del Pd e dell'area di centrosinistra e da Enrico Michetti, sostenuto da tutto il centrodestra: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord. Si è votato ieri, domenica 3 ottobre e oggi, lunedì 4 con le urne che chiudono alle ore 15. Da quel momento via libera agli exit poll e poi, nel pomeriggio, alle proiezioni, fino all'ufficialità dei dati del viminale.

ELEZIONI SINDACO DI ROMA, LA DIRETTA: L'ATTESA DEGLI EXIT POLL

Ore 13.00 Mancano due ore alla chiusura dei seggi. Dopo ci sarà subito spazio per gli exit poll. Mai così attesi

Elezioni sindaco di Roma, l'affluenza

Molto bassa l'affluenza a queste elezioni comunali di Roma 2001. Domenica sera, alle ore 23, aveva votato "solo" il 36.82% dei romani.

Elezioni comunali di Roma: I Municipi

Oltre alla lotta per diventare sindaco di Roma e per entrare in Consiglio Comunale, c'è anche il voto per i Municipi, nei quali vengono eletti i Presidenti e i relativi consigli municipali. La Capitale è divisa in 15 Municipi: ognuno di questi dovrà eleggere un "minisindaco" che dovrà superare il 50% dei voti validi per essere eletto al primo turno; nel caso in cui nessuno riesca a superare questa soglia, ci sarà il ballottaggio tra 15 giorni.

