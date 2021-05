Eppur si muove. Lentamente, e in maniera poco lineare, ma anche nel centrodestra va avanti la ricerca di un candidato sindaco per le comunali di Roma, previste ad ottobre. Proprio oggi, infatti, Matteo Salvini ha incontrato i dirigenti della Lega Lazio. All’ordine del giorno la situazione politica e le prospettive in vista delle elezioni amministrative. E' quanto trapela da fonti della Lega.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 20:05

